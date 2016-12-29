Разложившийся труп мужчины в нижнем белье нашли в подвале на Народной

Местный дворник рассказал, что погибший жил в подвале потому, что его выгнала из дома жена.

Загадочная смерть: в подвале дома 23 на Народной улице около полудня в четверг, 12 января, нашли полуразложившийся труп мужчины. Он лежал на животе на полу. Погибший был практически раздет, на нем было только нижнее белье. Личность мужчины сразу выяснить не удалось.

Свет на возможное имя погибшего пролил местный дворник. Приезжий из Узбекистана рассказал, что уже три года работает на участке и знаком с мужчиной. Все это время он жил в подвале. Иногда знакомые разговаривали. Тогда бездомный жаловался, что его супруга выгнала из квартиры. Поэтому он нелегально обитал в подвале.

Несмотря на трехлетнее знакомство, имени погибшего дворник не знал, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Никаких документов в подвале также не нашли. Поэтому личность незнакомца пока остается загадкой

Обстоятельства смерти мужчины пока не известны. Тело направили в морг на экспертизу, чтобы установить подробности его кончины.