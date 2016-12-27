Сердечный приступ убил легендарную Кэрри Фишер, принцессу Лею из «Звездных войн»

Актриса была госпитализирована из-за остановки сердца после полета из Лондона в Лос-Анджелес и скончалась в больнице

По предварительной информации, Кэрри Фишер, которая получила мировую известность после того, как исполнила роль Леи Органы в «Звездных войнах», почувствовала себя плохо на борту самолета. Во время перелета из Лондона в Сан-Франциско у женщины произошел сердечный приступ. Бортпроводники оказали актрисе необходимую помощь до приземления и прибытия врачей, Кэрри Фишер госпитализировали. Медики сделали все возможное, сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось, но позднее стало известно, что последствия сердечного приступа были необратимы, легендарная «принцесса Лея» скончалась в возрасте 60 лет.

Дочь актрисы Билли Лурд подтвердила, что Кэрри Фишер умерла, информация о дате и месте прощания и похорон пока не сообщается. Поклонники актрисы по всему миру выражают ее семье соболезнования и скорбят о потере знаменитой «Леи».

Видео: youtube.com/ Sam Makhlouf