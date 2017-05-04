"Секретный агент": новым "Бондом" стала женщина

В кино стартовал шпионский боевик "Секретный агент". Это такая удивительная смесь Джеймса Бонда и Джейсона Борна в лице молодой девушки, покоряющей своей обаятельностью, интеллектом и физическими способностями всех на своем пути. Как столь милая Нуми Рапас превратилась в машину для убийства, узнали корреспонденты Piter.TV на закрытом пресс-показе, организованном "Киноафишой.инфо".

На прошлой неделе в российский прокат вышел очередной захватывающий боевик про сотрудников ЦРУ и МИ5 – "Секретный агент". Абсолютно динамичная и местами неожиданная лента от английского кинорежиссера Майкла Эптеда, скорее всего, заслуживает внимания. По крайней мере, любители массового кино точно оценят ее по достоинству.

Естественно, как и в любом боевике, который призван увлечь зрителя в свой мир страстей, в "Секретном агенте" можно найти как и достоинства, так и недостатки. Пожалуй, преимуществом фильма можно назвать его актерский состав. Только вдумайтесь, легенды современного кино: Джон Малкович, Майкл Дуглас, Нуми Рапас, Орландо Блум и Тони Коллетт. Помимо знакомых лиц, действительно умеющих передать все необходимые эмоции, лента порадует непревзойденными пейзажами Англии, Франции и Чехии. Впрочем, и про Россию не забыли: как всегда, контрабандист с запрещенным товаром полетит из Домодедово в Европу.

Что касается сюжета, то он, с одной стороны, абсолютно предсказуем, а с другой, все-таки извилист, точно лабиринт Минотавра. Спасибо режиссеру.

В первую очередь, "Секретный агент" – это история о женщине. О мужественной женщине. Поэтому неудивительно, что она в одиночку, будто современная Жанна д'Арк, справляется и со своими проблемами, и с преступниками, и даже с террористами, которые могли бы, при желании, уничтожить хоть целый город. Конечно, не обошлось без доли феминизма. Женщина – сильная личность, способная преодолеть все преграды на своем пути. Однако создатели картины отсылают зрителя и к классическим ценностям, когда все понимают, что порой без помощи со стороны бывает сложно.

В чем загвоздка? Элис – давно служит в спецподразделении. Однако после недавнего теракта во Франции, который, как она думает, произошел по ее вине, девушка отсиживается в конторе. И это при том, что Элис мастер допросов. В один прекрасный день, ей неожиданно поручают задание, от которого девушка не может отказаться, ведь, несмотря на внутренние переживания, она любит свою прежнюю работу. В итоге, Элис соглашается. И, конечно, тут начинается все самое интересное: гонки, пушки, драки, и, разумеется, интриги в высших эшелонах власти секретных организаций. Попробуй, разберись, где крот сидит. Или, в нашем случае, кроты.

Любители фильмов про шпионов скажут, что, скорее всего, "двойной агент" один из приятелей главного героя. И не ошибутся. Ведь сюжет-то однотипен. Но, вероятно, это все издержки массового кинематографа. Равно как и рекламные ходы. В этой связи особо впечатлительных заверяем: Орландо Блум, появившийся на постере, не в главной роли. Однако это не мешает ему придавать особый колорит картине: пожалуй, он мог бы на протяжении всего фильма просидеть в кафе с меню в образе сексуального бывшего военного. Этого бы хватило, чтобы довести слабый пол до слез и экстаза. Но Эптеда решил, что Блум обязан сыграть и не последнюю роль. И надо сказать, сделал он это в лучших традиция "плохих парней". А его "уход" с экрана в "Секретном агенте" выше всяких похвал. Обладатели домашних животных точно поймут.

А в довершение еще окажется, что фильм с Happy-End'ом. По крайней мере, для одной из сторон.

Казалось бы, после всего вышеперечисленного, смело можно заявить: картина стандартный, не стоит даже тратить на нее время. Отвечаем: стоит. Как минимум, "Секретный агент" лишний раз позволит задуматься о таких проблемах современного общества, как терроризм, предательство, интриги и гендерные стереотипы. А еще и уйдете, скорее всего, с приподнятым настроением. К тому же, 6.2 балла в рейтинге IMDb не самый плохой результат. В кино с 27 апреля. Приятного просмотра.

Анастасия Усцова



Видео и фото: Kinoafisha.info