Смольный: Сдача в эксплуатацию "Зенит-Арены" состоится в течение недели

В понедельник, 26 декабря, стадион на Крестовском должны были официально сдать в эксплуатацию.

Срок сдачи злополучного стадиона на Крестовском острове снова сдвинули. Правда, на этот раз власти города заверяют, что перенос совсем не значительный. В эксплуатацию "Зенит-Арену" введут в течение недели, уточнили в Смольном.

Официальный срок сдачи спортивного долгостроя был назначен на сегодня, 26 декабря.

Комитет по строительству сообщил "Радио Балтика", что сейчас решается вопрос о том, как будет передаваться стадион футбольному клубу "Зенит". Эта процедура намечена на март следующего года. Прорабатываются два пути: заключение договора аренды и договора концессии.

Грандиозная стройка на краю Крестовского острова стала одной из главных тем уходящего года. Горожане часто шутят о стадионе и сроках его строительства. А на прошлой неделе петербургский руфер проник на "Зенит-Арену" и снял видео.

Видео: Instagram / vanusha_ussur