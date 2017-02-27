Самостоятельное авто: В Рязани у девушки сбежала машина и покаталась по городу, соблюдая ПДД

В сети появилось видео самостоятельных покатушек авто по Рязани с соблюдением ПДД

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "Дороги Рязани" появилось видео самостоятельных покатушек автомобиля по улице Введенской города Рязани.

На представленном видео мы видим, как беленькая иномарка появляется в кадре, проезжая на небольшой скорости по улице. Затем автомобиль приближается к перекрестку с улицей Ленина и на разрешающий зеленый сигнал светофора спокойно пересекает проезжую часть. Затем автомобиль паркуется передними колесами на тротуаре.

Далее в кадре у перекрестка на светофоре появляется девушка, которая разговаривает по мобильному телефону. Когда загорается "зеленый" для пешеходов, девушка переходит дорогу, подходит к автомобилю, открывает его, садится за руль и уезжает.

Следует отметить, когда автомобиль катался самостоятельно по городу, он не нарушал скоростной режим, соблюдал правила проезда по регулируемому перекрестку на зависть многим водителям. Ну а небольшие огрехи, такие как не совсем ровная езда, парковка на пешеходном переходе и еще кое-какие мелочи, для автомобиля без водителя простительна.

Видео: ВК(YouTube)/Дороги Рязани