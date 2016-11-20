Самые чувственные скульптуры в весеннем топе PiterTV

Пока тепло и солнечные настроения уже подходит к нашему порогу - мы поговорим о памятниках любви. Завораживающие статуи, тонкие черты, нежные облики и трогательные истории - в нашей культурной подборке.

Здравствуйте, любители книг и ценители искусства. Сегодня на дворе весна, а значит, самая пора поговорить об извечной теме любви. Но на этот раз о любви, погруженной в камень.

Конечно же, не только поэты и художники вдохновлялись на свои вековые творения этим самым сильным чувством. Скульпторы испокон веков вкладывают истории влюбленных в глину, дерево, металл и камень. И именно историям и магическим статуям посвящается этот весенний топ.

Первое творение вышло из под рук американского творца Лорадо Тафта. "Одиночество души" - одна из самых пронзительных и скрипящих сторон нашей темы. Скульптура, расположенная вокруг колонны, располагается на крыле Художественного института в Чикаго. Она показывает некий четырехугольник в любви ,в котором соперникам так и не дано взглянуть друг другу в глаза. Сам Тафт говорил о своей работе то, что как бы тесно нас ни связали обстоятельства, нам не дано по-настоящему узнать друг друга.

Второе место в топе занимает сразу несколько работ. Вокзал Сент-Панкрас считается одним из самых романтичных мест Лондона, а все потому, что здесь скульптор Пол Дэй отобразил историю любви со своей женой в «Прощание влюбленных». Два близких человека, так трепетно прильнувших друг к другу иллюстрируют всю суть фразы "расставание – маленькая смерть". У многих на просторах нашего интернета сразу же всплывают строки из стихотворения Александра Кочеткова:

"С любимыми не расставайтесь,

С любимыми не расставайтесь,

С любимыми не расставайтесь,

Всей кровью прорастайте в них, -

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

Когда уходите на миг".

Словно живые, эти двое стоят в ожидании поезда и напоминают прохожим о ценности мгновения, проведенного рядом. Но где есть прощание, там и долгожданная встреча. Именно об этом напоминают нам в городе Глазго.

Следующая одна пара ждет свой транспорт, но уже на вокзале Рима. Джордж Ландин показывает всем прохожим свое "ожидание", в котором нет и намека на муки. Напротив, судя по паре, то ли им вдвоем везде уютно и даже самый задержавшийся поезд не испортит их чудного единства, то ли опаздывающий состав наоборот продлевает это нежное время.

Третье творение принадлежит Софие Прохоренко, которая стащила ботинки со своей смотрящей в небо парочки в Екатеринбурге. Скульптор считает, что обувь влюбленным – лишняя помеха. Знаете ли, мешает летать в облаках. Жители города, видимо, решили так же и через пару лет умыкнули ботинки юноши, а еще погодя и дамским каблучкам приделали другие ноги.

Четвертым пунктом у нас – история петербургского Ромео и Джульетты, которым родители не дали согласия на брак и все закончилось так же плачевно, как и в Шекспировском романе.. К могиле Карла и Эмилии совершали целые паломничества молодые люди до начала 20 века. И спустя много лет, на этом месте, где по легенде взявшись за руки, влюблённые бросились в озеро, все же поставили памятник. Но уже не конкретным людям, а светлому чувству, дав влюбленным в руки зонтик, чтобы скрываться от любой непогоды.

И в последнем пункте нашего топа величественная 8-ми метровая движущаяся статуя мужчины и женщины располагающаяся на побережье Батуми. Скульптор из Грузии Тамара Квеситадзе рассказала историю мусульманского парня Али и грузинской княжны Нино, которые вынуждены были постоянно преодолевать разные трудности и расставаться из-за независящих от них обстоятельств. И хотя, даже религии мешали им быть вместе, влюбленные в итоге поженились. Их история подробно описана в книге Курбана Саида и до сих пор все гадают, а было ли это на самом деле? По задумке автора, каждый вечер скульптуры начинают свое движения, чтобы слиться в недолгом объятии, и разойтись навсегда.

Столько нежности и тепла может таиться в этих холодных материалах. Камю говорил, что к скульптуре его быть может влечет именно любовь к камню. А мы желаем чтобы эти каменные творения искусства пробуждали в вас вашу любовь! По-весеннему хороших выходных!

Видео:Piter.tv , YouTube