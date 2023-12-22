В сквере появятся скульптуры "Выход к морю", "Стрелецкий бунт", "Русь-Европа", "Азов походы", "Перенос знаний", "Обретение своего дома", "Парадиз".

В сквере Товстоногова установят скульптурные композиции. ГАТИ выдала ордер для обеспечения подготовки площадок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы выполнит АО "ПО "Возрождение". Подрядчик подготовит семь площадок в сквере для последующей установки скульптурных композиций. Они появятся на пешеходной территории "Путь Петра" от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной.

В сквере появятся скульптуры "Выход к морю", "Стрелецкий бунт", "Русь-Европа", "Азов походы", "Перенос знаний", "Обретение своего дома", "Парадиз". Автором скульптур является Армен Гаспарян, член Санкт-Петербургского Союза художников. Работы рассказывают об этапах жизни императора Петра Великого.

Работы стартуют в середине марта. Специалисты завершат установку в начале мая.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга