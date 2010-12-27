Самые большие фонтаны Петербурга заработают под музыку в День Победы

Два самых крупных фонтанных комплекса в Северной столице запустят 9 Мая. Вместе с этим начнется и ежедневные свето-музыкальные представления.

В День Победы в Петербурге начнут свою работу крупнейшие в городе фонтанные комплексы. Оба фонтана находятся в Московском районе : один на площади Ленина, а второй на Московском проспекте.

В Водоканале отмечают, что уже десять лет эти объекты запускают именно в День Победы. Фонтаны привлекают как туристов, так и горожан. Весь день они работают в обычном режиме, но в определенный момент начинают "танцевать" под музыку.

Фонтанный комплекс на площади Ленина будет работать с десяти утра до одиннадцати вечера. Каждый будний день в 12.00 струи будут подпрыгивать в такт ритмам маршей и произведениям композиторов. По выходным шоу будет проходить в восемь и девять вечера.

Комплекс на Московском проспекте будет давать больше "представлений". Его будут запускать в одиннадцать утра. В будние дни шоу покажут в 12.00, 20.00 и 20.40. А в выходные зрители могут увидеть четыре "танца": в 12.00, 16.00, 20.00 и 20.40.

Каждое шоу длится около 25 минут. Фонтаны "танцуют" под классические произведения, музыку Петрова и Соловьева-Седого, а также иногда под хиты 60-х годов или марши.