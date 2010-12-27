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Три тонны подозрительного табака для кальянов изъяли на рынках Петербурга
Сегодня, 12:31
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Asyaromanenkova
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Три тонны подозрительного табака для кальянов изъяли на рынках Петербурга

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Петербургская таможня и Роспотребнадзор проверили рынки, где торгуют табаком для кальяна и курительными смесями. В итоге из оборота изъяли три тонны товара без акциза.

В Северной столице прошла масштабная проверка рынков сотрудниками Петербургской таможни и Роспотребнадзора. Ревизоры наведались в Апраксин двор и оптовый рынок на Салова. В результате из точек, торгующих смесями для кальянов изъяли около трех тонн табака.

Во время рейда по рынкам служители закона проверяли табак на прилавках. И нашли много товара без акцизных знаков. Нарушения нашли в четырех магазинах и трех складах. На коробках отсутствовали марки. Подозрительный табак завозили в Россию из Турции, США, ОАЭ и Египта.

Кроме того, опасность купить подделку есть и у приверженцев электронных сигарет. Роспотребнадзор забрал 1210 электронных сигарет, у которых не было необходимых документов

Всем продавцам, которые не заботились соблюдением действующего законодательства, грозит административная ответственность. А в некоторых случаях еще и уголовная.

Три тонны подозрительного табака для кальянов изъяли на рынках Петербурга

В среду, 1 февраля, мы сообщали, что у торговцев Апраксина двора изъяли несколько тонн подозрительного табака.

Фото: СЗОТ

Теги: кальян , новости спб , роспотребнадзор , рынок , такаб
Категории: Новости СПб

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