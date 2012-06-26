У торговцев Апраксина двора изъяли несколько тонн подозрительного табака

Сотрудники таможни и Роспотребнадзора проверили павильоны Апраксина двора, торгующие табаков. В результате они изъяли несколько тонн контрафактных смесей для курения.

Целый два дня сотрудники Северо-Западной оперативной таможни, Санкт-петербургской таможни, СЗТУ и Роспотребнадзора проверяли торговые павильоны Апраксина двора. В ходе мероприятия были проверены несколько точек, где торгуют сигаретами и другими табачными изделиями.

По результатам проверки нашли более сотни наименований курительного табака и смесей без маркировок, акцизов, документов. Вся эта подозрительная продукция, разумеется, на территорию Таможенного союза была ввезена нелегально. В целом подозрительные товары весили несколько тонн.

Но в опасности не только курильщики, но и вейперы. В тех же торговых павильонах нашли множество жидкостей без соответствующих документов.

Торговцам, которые продавали клиентам подозрительные сигареты, грозит административное дело, а, возможно, и уголовное. Тяжесть их правонарушений выясняется.

В начале января таможенники накрыли лавку с опасным табаком для кальяна. После проверки из продажи изъяли 85 килограммов подозрительной смеси без соответствующих документов.