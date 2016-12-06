С Караваевской улицы угнали 15-тонную фуру: угонщиков ищут уже неделю

В Петербурге произошел еще один дерзкий угон грузового автомобиля в светлое время суток. На Караваевской улице неизвестные увезли частный грузовик Volvo.

В Невском районе Петербурга кто-то угнал грузовой автомобиль Volvo 2012 года выпуска. ЧП случилось еще 14 июня на Караваевской улице. Как стало известно Piter.TV, 15-тонная фура была припаркована рядом с домом №32/1 на Караваевской улице. Преступников не смутили ни белые ночи, ни прохожие, которые время от времени проходили мимо. В 23.41 грузовик исчез со своей парковки. С тех пор его не видели ни хозяева, ни сотрудники полиции.

Несмотря на обилие камер наблюдения в Невском районе, силовики до сих пор ищут исчезнувший большегруз. Более того, хозяева фуры признаются, что в полиции им дали понять - "шансов найти вашу машину практически нет". В какой-то момент пострадавшие приступили к поискам своими силами и подключили социальные сети: но эти усилия тоже не дали результата.

Отметим, что речь идет о крупном большегрузе с красной кабиной и красным тентом. Известно, что грузовик служил основным средством заработка для семьи его хозяина.

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