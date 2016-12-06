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Подростки угнали старушку-иномарку в Петербурге
Сегодня, 10:50
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TretyakovaS
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Подростки угнали старушку-иномарку в Петербурге

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Двое подростков угнали машину на Гражданском проспекте.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел на гражданском проспекте.

21 июня, по подозрению в угоне задержаны двое мальчишек 15 и 16 лет. По данным полиции, они угнали вишневый Volvo 27-летней выдержки. Малолетних преступников вычислили благодаря камерам наблюдения.

Мальчика постарше уже передали матери, младший в социальной гостинице.

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Категории: Новости СПб

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