Захват ливийского самолета на Мальте: террорист отпустил пассажиров

В аэропорту Мальты неизвестный или группа лиц захватила ливийский самолет. В воздушной гавани работают спецслужбы.

СМИ сообщают, что в аэропорту Мальты произошел захват самолета. На борту ливийского лайнера находится 118 человек. Сообщается. Что судно выполняло внутренинй рейс в Ливии. Но после захвата изменило направление и приземлилось на Мальте.

По предварительной информации, заложников удерживает один человек. Он угрожает всм взрывом ручной гранаты. Злоумышленник заявляет, что он сторонник бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи. Ранее сообщалось, что захватчиков на борту несколько.

С террористов ведутся переговоры. Он пообещал отпустить всех заложников, однако не хочет отпускать экипаж лайнера.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заверил .что все экстренные службы переведены в полную готовность.

Видео: Youtube / my vision17