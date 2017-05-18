СМИ назвали предполагаемого заказчика клипа Алисы Вокс "про школоту"

В новой песне бывшей вокалистки "Ленинграда" школьника, который сходил на митинг, отправляют "учить матчасть"

Телеканал "Дождь" со ссылкой на анонимный источник рассказал о предполагаемом заказчике нового клипа экс-вокалистки группировки "Ленинград" Алисы Вокс. По мнению источника, призвать молодежь не посещать митинги оппозиции Алису Вокс могли "попросить" бывший сенатор и бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов, а также бизнесмен Евгений Пригожин.

Несколько ранее Meduza опубликовала информацию о том, что коллектив Алисы Вокс получил за песню и клип существенное денежное вознаграждение – два миллиона рублей.

Напомним, клип Алисы Вокс на песню "Малыш" вышел в свет 15 мая 2017 года. В клипе Вокс появляется в образе учительницы, которая советует «не лезть в политику» и «учить матчасть». «Ты хочешь перемен, малыш? Тогда начни с себя».

Спустя короткое время после публикации клипа "Малыш" на официальном канале Алисы Вокс на Youtube были отключены комментарии – слишком велик оказался резонанс, и, видимл, слишком большим оказалось количество негативных комментариев под видео.

Даже бывший "руководитель" Алисы Вокс, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров не обошелся без комментария на этот счет. Шнур сравнил видеоролик экс-солистки с нецензурным словом, написанным на заборе. По его мнению, обозначающее мужской половой орган бранное слово будет протестом против "унылой вялой скуки", которую подают под видом творчества.

Видео: youtube.