СМИ: Видео вспышки в небе не имеет отношения к крушению Ту-154 в Черном море

Источник сообщил, что опубликованное ранее в Сети видео со странной вспышкой в небе над Черным морем не имеет отношения к трагическому крушению самолета Минобороны Ту-154, произошедшему накануне ранним утром. По официальной версии, видеозапись камеры наблюдения зафиксировала события, произошедшие спустя полчаса после того, как Ту-154 с 92 людьми на борту пропал с радаров.

Напомним, ранним утром 25 декабря 2016 года, спустя примерно семь минут после взлета с ВПП сочинского аэропорта самолет Ту-154 пропал с радаров. Вскоре спасатели начали поиски и обнаружили, что в нескольких километрах от берега Черного моря, ближе к Анапе, на воде большое масляное пятно, а на расстоянии нескольких километров – личные вещи погибших пассажиров, обломки самолета и тела людей.

Всего на борту было 92 человека, в том числе более шестидесяти музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, съемочные группы трех телекомпаний (НТВ, "Звезды" и "Первого канала"). Кроме того, в этот самолет села Елизавета Глинка, "доктор Лиза", российский врач, филантроп и благотворитель.

Источник в Минобороны сообщил, что версия теракта "практически исключается": в том числе и потому, что решение садиться для дозаправки именно в Сочи было принято незадолго до посадки. Первоначально дозаправку планировали в Моздоке, однако было принято решение приземляться именно в Сочи из-за неподходящих погодных условий в Моздоке.

Видео: youtube