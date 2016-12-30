Видео: В Петербурге нетрезвая девушка на Getz протаранила фуру

Свидетели рассказали подробности происшествия на Обуховской обороны

В Сети появилось видео с места страшной аварии на проспекте Обуховской обороны. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, девушка-водитель, сидевшая за рулем золотистого Hyundai Getz, не справилась с управлением и вылетела под фуру.

Официальных комментариев со стороны ГИБДД не поступало, однако свидетели пишут, что аварию с фурой могла спровоцировать девушка за рулем Getz. Кроме этих двух участников аварии, по предварительным данным, в массовое ДТП оказались вовлечены еще несколько автомобилей.

«Водитель «Инфинити» сказал, что в «Гетце» синие были... Влетели в фуру, цепанули МАЗ, МАЗ уже задел «финика», – прокомментировал один из свидетелей происшествия.

Кроме того, в комментариях к записи об этом происшествии прозвучала версия о том, что девушка за рулем Getz была пьяна. По предварительным данным, водительница сломала в аварии руку. Пишут также, что ее пассажир получил более серьезные травмы.

Сведения о происшествии уточняются.

Видео, фото: spb_today