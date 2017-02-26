СМИ: Прохожие избили водителя, который врезался в толпу на тротуаре

В Петербурге автомобиль сбил трех человек на тротуаре

Накануне вечером в самом центре Петербурга, на Лиговском проспекте, 47, около половины десятого часа вечера произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, водитель, мужчина 1976 года рождения, на автомобиле «Форд Эскейп» столкнулся с припаркованным автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил трех человек.

Пострадавшие – три пешехода и сам водитель. Девушка 1993 года рождения (23 – 24 года) получила лёгкие травмы, девушка 1990 года рождения (26 – 27 лет) – тяжёлые. Водитель и 28-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно, водитель пострадал не столько в ходе столкновения, сколько после него: прохожие выволокли мужчину из-за руля и устроили самосуд, сильно избив водителя.

При этом, как сообщается, мужчина в автомобиле был не один, а с женой и ребенком. Он мог почувствовать себя плохо, что и могло послужить причиной аварии. Во всяком случае, очевидцы происшествия сообщали, что вел он себя несколько странно.

Как пишут в комментариях свидетели, он стоял на светофоре и вместе с другими участниками дорожного движения ждал зелёного света, как вдруг неожиданно резко поехал вправо, в сторону тротуара. Врезавшись в дом, он якобы продолжал жать на газ – когда машина уже прижала девушку.

Видео: архив

Фото: spb_today