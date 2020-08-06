Пострадавшие на Кадетской линии пешеходы получили травмы средней тяжести

ДТП произошло сегодня днем.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 6 августа в 12:00 на Кадетской линии у дома №27/5 на пешеходном переходе произошло ДТП.

Сообщается, что 54-летний водитель на "Рено Клио" сбил двух женщин 32 и 28 лет. В результате аварии петербурженки получили травмы средней степени тяжести. Проверка все еще проводится. В редакцию Piter.TV попала запись момента аварии с камер видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что легковой автомобиль сбил двух пешеходов на Кадетской линии.

Видео: Piter.TV