СКА стал первым четвертьфиналистом кубка Гагарина

На шесть шайб в исполнении хоккеистов из Санкт-Петербурга хозяева ответили лишь однажды

Решающая победа петербургского хоккейного клуба СКА над подмосковной командой "Витязь" состоялась в понедельник, 27 февраля 2017 года, в Подольске.

Это был четвертый матч серии, победитель которой традиционно определяется после четырех побед одной из команд. Предыдущие два матча СКА выиграл так же убедительно – 7:2 дома и 6:2 в гостях. В стартовом же матче серии петербуржцы победили подольчан с более скромным счетом – 3:1.

Таким образом, СКА первым из участников Кубка Гагарина завоевал путевку в 1/4 финала. Серию 1/8 финала он выиграл со счетом 4-0.

Видео: инстаграм