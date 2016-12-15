СКА опубликовал план подготовки к сезону

Петербургский СКА начнет готовится к новому сезону.

Петербургской хоккейная команда начинается подготовка к новому сезону с 3 июля. В новом сезоне хоккеистам предстоит защитить свой титул Кубка Гагарина. За три дня команде нужно пройти медосмотр и тесты по общефизической подготовке.

План работы СКА на летний период:

С 11 по 27 июля в спорткомплексе "Хоккейный город" первый сбор СКА проведет первый сбор.