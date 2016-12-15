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СКА опубликовал план подготовки к сезону

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Петербургский СКА начнет готовится к новому сезону.

Петербургской хоккейная команда начинается подготовка к новому сезону с 3 июля. В новом сезоне хоккеистам предстоит защитить свой титул Кубка Гагарина. За три дня команде нужно пройти медосмотр и тесты по общефизической подготовке.

План работы СКА на летний период:

С 11 по 27 июля в спорткомплексе "Хоккейный город" первый сбор СКА проведет первый сбор.

30 июля хоккейная команда отправится в Финляндию, там проведет 4 дня и сыграет два товарищеских матча. 
 
5 августа начинается турнир Sochi Hockey Open, в котором кроме СКА и ХК "Сочи" выступят магнитогорский "Металлург", олимпийская сборная России, сборная Канады и китайский "Куньлунь".
 
Завершением подготовки станет традиционный турнир имени Николая Пучкова. Дни турнира назначены на 14-17 августа в Ледовом дворце.
 
Сезон-2017-18 для петербургской команды стартует с 21 августа. Он начнется домашним матчем с московским ЦСКА, в котором определится обладатель Кубка Открытия.
 
 
Видео: Хоккейный Клуб СКА
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