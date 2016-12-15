СКА опубликовал план подготовки к сезону

Петербургской хоккейная команда начинается подготовка к новому сезону с 3 июля. В новом сезоне хоккеистам предстоит защитить свой титул Кубка Гагарина. За три дня команде нужно пройти медосмотр и тесты по общефизической подготовке.
План работы СКА на летний период:
С 11 по 27 июля в спорткомплексе "Хоккейный город" первый сбор СКА проведет первый сбор.
30 июля хоккейная команда отправится в Финляндию, там проведет 4 дня и сыграет два товарищеских матча.
5 августа начинается турнир Sochi Hockey Open, в котором кроме СКА и ХК "Сочи" выступят магнитогорский "Металлург", олимпийская сборная России, сборная Канады и китайский "Куньлунь".
Завершением подготовки станет традиционный турнир имени Николая Пучкова. Дни турнира назначены на 14-17 августа в Ледовом дворце.
Сезон-2017-18 для петербургской команды стартует с 21 августа. Он начнется домашним матчем с московским ЦСКА, в котором определится обладатель Кубка Открытия.
Видео: Хоккейный Клуб СКА