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Россия одержала победу над Германией в групповом этапе ЧМ по хоккею

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Мозякин получил травму и не смог продолжить матч с Германией

Некоторое время назад завершился хоккейный матч группового этапа Чемпионата мира между Россией и Германией. Как сообщается, на 14-й минуте матча капитан российской сборной Сергей Мозякин получил серьезную травму – на него налетел немецкий нападающий.

Капитана российской хоккейной сборной Мозякина прямо с поля увезли в больницу. По предварительным данным, он серьезно повредил ногу – однако эта информация уточняется.

Хоккейный матч закончился уверенной победой российской сборной – со счетом 3:6. 

видео: инстаграм 

Теги: россия германия , сборная россии по хоккею , чемпионат мира по хоккею
Категории: Хоккей Новости СПб

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