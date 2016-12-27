Россия одержала победу над Германией в групповом этапе ЧМ по хоккею

Некоторое время назад завершился хоккейный матч группового этапа Чемпионата мира между Россией и Германией. Как сообщается, на 14-й минуте матча капитан российской сборной Сергей Мозякин получил серьезную травму – на него налетел немецкий нападающий.
Капитана российской хоккейной сборной Мозякина прямо с поля увезли в больницу. По предварительным данным, он серьезно повредил ногу – однако эта информация уточняется.
Хоккейный матч закончился уверенной победой российской сборной – со счетом 3:6.
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