В России разработано оборудование, которое сделает видимыми "Стелсы" из США

Эксперты рассказали о большом будущем системы дальнего радиолокационного дозора А-100 "Премьер".

В России разработана новая система радиолакационного дозора, которая будет использоваться в оперативно-тактической авиации. Эксперты считают, что уникальное оборудование отечественного производства сможет разглядеть все существующие сегодня "самолеты-невидимки". Как пишет ФБА "Экономика сегодня", речь идет о комплексе дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер". Пока что он работает на базе самолета Ил-76, однако в будущем будет внедрен и на другую военную технику.

Они обнаруживают угрозу со стороны потенциального противника и передают информацию об этом в наземные подразделения и силы противовоздушной обороны. Более того, это командные комплексы, где оперативно принимаются решения о мерах по возможному отражению угрозы. Пресловутые американские стелс-технологии, которые, как утверждают США и Британия, делают абсолютно невидимыми F-35, российский самолет сделает просто бесполезными, - заявил эксперт Дмитрий Дрозденко.

На сегодняшний день эти функции в России успешно выполняют А-50 "Оплот" на базе все того же Ил-76. Это достаточно эффективная машина, однако она принималась на вооружение еще в 1989 году. Реалии требуют обновления парка этой авиатехники с применением новейших технологий.

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