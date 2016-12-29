Родной отец изнасиловал шестилетнюю дочку

О преступлении в Волхове рассказала родная мать девочки

В Волхове Ленинградской области мать девочки 2011 года рождения написала заявление в полицию на отца ребенка. Мать обвиняет мужа в сексуальном насилии над девочкой.

По словам 38-летней безработной матери девочки, инцидент с изнасилованием ребенка произошел утром в понедельник, 9 января 2017 года. 37-летнего отца пятилетней девочки, работника птицефабрики, задержали прямо дома, по месту жительства.

Задержание проходило с участием инспектора по делам несовершеннолетних. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия расследуются.

Видео: архив