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Родной отец изнасиловал шестилетнюю дочку

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О преступлении в Волхове рассказала родная мать девочки

В Волхове Ленинградской области мать девочки 2011 года рождения написала заявление в полицию на отца ребенка. Мать обвиняет мужа в сексуальном насилии над девочкой.

По словам 38-летней безработной матери девочки, инцидент с изнасилованием ребенка произошел утром в понедельник, 9 января 2017 года. 37-летнего отца пятилетней девочки, работника птицефабрики, задержали прямо дома, по месту жительства.

Задержание проходило с участием инспектора по делам несовершеннолетних. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия расследуются.

Видео: архив 

Теги: волхов , изнасилование , ленобласть , насильственные действия сексуального характера , педофилия , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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