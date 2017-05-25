Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:25
0
Moulin_
173
Код вставки плеера

Рыжий очкарик хватал за грудь 15-летнюю девочку на Петроградке

0
 
 

Полиция ищет молодого человека двадцати – двадцати пяти лет

В Петербурге ищут очередного уличного насильника. На этот раз сексуальным домогательствам неизвестного преступника подверглась пятнадцатилетняя девочка-подросток. Произошло это ранним утром среды, 24 мая 2017 года, у дома №76 по Малому проспекту Петроградской стороны.

Как рассказала мать девочки, которая принесла соответствующее заявление в полицию, неизвестный мужчина беззастенчиво приставал к ее дочери на улице, в частности, хватал ее за грудь и недвусмысленно намекал на приглашение к соитию. В уголовной практике такие действия называются "насильственными действиями сексуального характера".

Школьница рассказала о случившемся матери и сообщила в полиции приметы насильника. По ее словам, извращенцу на вид около 20–25 лет, он среднего роста, рыжеволосый и носит очки.

Молодого человека, грязно пристававшего к юной девушке, ищет полиция.

Видео: архив

Теги: малый проспект пс , насильственные действия сексуального характера , петербург , петроградка , петроградская сторона , приставания к несовершеннолетней , приставания на улице
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5