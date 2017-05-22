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На "Звездной" будут ремонтировать эскалатор до середины июля

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Режим работы «Звездной» изменился из-за ремонта эскалатора

В петербургском метрополитене с понедельника, 22 мая 2017 года изменился режим работы станции метро «Звездная». В ближайшие два месяца там будут ремонтировать эскалатор.

Вход планируют ограничивать по будням — с 8 до 8:45 утра. Завершить работы обещают к 18 июля. В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" горожан попросили отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать свои маршруты – с учетом новых обстоятельств.

Напомним, также продолжается ремонт эскалаторов на станциях «Приморская» и «Озерки».

 

Видео: инстаграм

Теги: звездная , изменения в работе метро , метро , петербург , режим работы эскалатора , станция метро звездная
Категории: Новости СПб

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