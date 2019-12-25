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На "Звёздной" будет ограничен вход по утрам из-за ремонта эскалатора
Сегодня, 12:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На "Звёздной" будет ограничен вход по утрам из-за ремонта эскалатора

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Ремонт продлится с 17 по 21 июля.

На следующей неделе в Петербурге изменится режим работы наземного вестибюля станции "Звездная". Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

С 17 по 21 июля с 07:45 до 08:45 часов возможно ограничение входа на станцию с учетом фактического пассажиропотока. На станции будут ремонтировать эскалатор.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Ранее стало известно, что в этом году петербургский метрополитен получит 80 вагонов "Балтиец". Первый вагон "Балтиец" запустили 11 ноября 2022 года. Планируется, что в общей сложности  вагонный парк городского метрополитена пополнится 950 вагонами "Балтиец", что составит половину парка.

Фото: Piter.tv

Теги: звездная, метро, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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