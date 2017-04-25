Из-за репетиций парада Победы в центре Петербурга ограничат движение

Автовладельцам придется потеснится в центре, так как часть улиц будут перекрывать из-за репетиций и самого парада Победы в честь 9 Мая.

Часть улиц в центре Северной столицы коснутся ограничения движения и парковки из-за репетиций и торжественного парада Победы. Действовать некоторые запреты начнут уже со среды, 26 апреля.

С полудня 26 апреля до часа дня 9 мая будет запрещена остановка транспорта на набережной реки Мойки от невского проспекта до Конюшенного переулка и Миллионной улицы. Водителей об этом оповестят знаком "Остановка запрещена".

Закроют движение по девяти улицам: набережная Мойки (от Невского проспекта до Конюшенного переулка); Миллионная улица; Певческий проезд; набережная Зимней канавки; Дворцовая набережная (от Дворцового до Троицкого мостов); Дворцовый проезд; Адмиралтейский проспект (от Гороховой улицы до Невского проспекта); Адмиралтейская набережная; Невский проспект (от Садовой улицы до Дворцового проезда).

К счастью это будут делать не каждый день. С 15.00 до 20.00 улицы будут закрыты 27 апреля, 3 и 5 апреля. С 07.00 до 13.00 проезд ограничат 7 мая. А с 16.30 8 мая дороги закроют почти на сутки до 13.00 9 мая.