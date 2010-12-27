Рейс из Турции в Петербург задержан на 15 часов

Более двух сотен человек ожидают вылета самолета авиакомпания "Вим-Авиа".

Авиакомпания "Вим-Авиа" задержала рейс из турецкого города Даламан в Петербург на 15 часов. У перевозчика не получилось создать порядок в расписании даже с помощью сокращения чартерной программы, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, рейс 9318 должен был вылететь из Турции еще накануне, 23 июня, в 21:00. В Петербург должны были вернуться 280 пассажиров "Боинга-777", которые купили путевки у туристического оператора "Интурист".

"Перед выездом из отелей нас предупредили, что самолет задерживается на несколько часов минимум, но все равно погнали в аэропорт", – передает издание слова очевидца.

Пассажиры были вынуждены заселится в отель и коротать время в ожидании рейса. Задержка вылета составила 15 часов. По изначальному расписанию самолет из Даламана должен был прибыть в Пулково сегодня, 24 июня, в 00:35, а теперь его прибытие ожидается в 15:00.

Вчера, 23 июня, также стало известно, что в Северной столице более чем на 30 часов задержан самолет авиакомпании "Ак Ай Флай". Сотни петербуржцев узнали об этом только по прибытию в аэропорт "Пулково".

Фото: aviaforum.ru