Самолет "Новосибирск- Петербург" задержан на 14 часов из-за технической неисправности 

10 пассажиров улетели другими рейсами.

В четверг, 26 сентября, самолет из Новосибирска не смог вылететь в Петербург из-за технической неисправности. Пассажиры коротают 14 часов в аэропорте. Об этом сообщает ТАСС.

На рейс зарегистрировано 67 пассажиров, 10 из которых улетели другими рейсами, 10 размещены в гостинице. В пресс-службе заявили, что их всех обеспечили питанием.

По технической неисправности задержан вылет воздушного судна А-316 с 6-45 до 21-00 (по местному времени), из Толмачево в Санкт-Петербург, авиакомпания "Россия" сказано в сообщении

В авиакомпании заверили, что пассажиры будут отправлены в Петербург этим же бортом, после проведения технического обслуживания.

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