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Самолет "Новосибирск- Петербург" задержан на 14 часов из-за технической неисправности 
Сегодня, 10:20
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IRINA_CHALKINA

Самолет "Новосибирск- Петербург" задержан на 14 часов из-за технической неисправности 

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10 пассажиров улетели другими рейсами.

В четверг, 26 сентября, самолет из Новосибирска не смог вылететь в Петербург из-за технической неисправности. Пассажиры коротают 14 часов в аэропорте. Об этом сообщает ТАСС.

На рейс зарегистрировано 67 пассажиров, 10 из которых улетели другими рейсами, 10 размещены в гостинице. В пресс-службе заявили, что их всех обеспечили питанием.

По технической неисправности задержан вылет воздушного судна А-316 с 6-45 до 21-00 (по местному времени), из Толмачево в Санкт-Петербург, авиакомпания "Россия"

сказано в сообщении

В авиакомпании заверили, что пассажиры будут отправлены в Петербург  этим же бортом, после проведения технического обслуживания.

Ранее мы сообщали о том, что появились подробности конфликта на Калининской овощебазе.

Фото:pixabay

 

Теги: задержан самолет, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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