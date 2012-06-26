Редчайшее видео горящей воды Байкала ошеломило смотрящих

Иркутскому фотографу и журналисту удалось снять на видео редчайшее явление - подледный пожар

Иркутскому журналисту, фотографу, режиссеру Борису Слепневу удалось снять на видео редчайшее явление, как из-подо льда вырывается горящий факел. Журналист опубликовал данное видео на своей страничке в Facebook. Создается впечатление, что это горит вода подо льдом.

На кадрах видео мужчина в каком-то определенном месте протыкает палкой лед и поджигает. И в этот момент загорается огонь, напоминающий горящий факел. В отдельные моменты языки пламени достигают высоты около 1 метра. Сразу вспоминаются строки из детского стихотворения К. Чуковского "А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли".

Про данное явление озера Байкала известно далеко не каждому, а тем, которые про него слышали или читали, не доводилось увидеть воочию. На самом деле в переводе с Бурятского языка Байкал (Бай гал) обозначает "стоящий газ".В водных толщах озера Байкал скапливается смесь различных газов, которые периодически самовоспламеняются. Преобладает в этой смеси метан.

"Факт общеизвестный, только лично я раньше ни фото, ни видео сам не видел. Вот, довелось посмотреть воочию. Большие образования, если верить научным статьям, образуются в придельтовой части Селенги. В старину жители байкальских деревень ночным всполохам придавали мистический смысл. Еще бы, сидишь на берегу, а тут как полыхнет, да еще из -под воды. Во что угодно поверишь", - пишет в комментариях сам журналист.

Газ, регулярно поднимающийся к поверхности озера, никак не вредит байкальским организмам. Они приспособились к нему так, что метан стал началом пищевой цепи. Метаноокисляющие бактерии образуют бактериальные маты, которыми питается планктон, а им в свою очередь питается рыба.

Байкал хранит в себе еще много тайн и загадок. Например, на дне озера образуется газ, который находится в твердом состоянии. Но ученым до сих пор не удалось его изучить, По внешнему виду он напоминает кристаллы льда, но как только его поднимают на поверхность, эти кристаллы тают и исчезают, оставляя после себя лишь лужицы.

А совсем недавно мы публиковали видео, о потрясающих красотах зимнего Байкала.

Видео: facebook/Boris Slepnev