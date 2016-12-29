Видео глубин озера Байкал завораживает и леденит сердце

Фотограф Евгений Доманов в социальных сетях опубликовал видеоролик с прогулки по зимнему Байкалу

Фотограф Евгений Долманов на своей страничке в Faсebook опубликовал впечатляющее видео зимнего Байкала "Ледовая обстановка на Байкале 24 января, в районе острова Огой".

Евгений идет по льду и снимает то, что находится под его ногами. Лед чистейший как стекло и то, что находится на дне под ногами, просматривается все в мельчайших деталях. От этих видеокадров пробирает озноб насколько завораживающе красиво и страшно.

Евгений и сам признается, что было страшновато. Глубина в месте видеосъемки от 4 до 10 метров, "корабли здесь ходят". А толща льда под ногами фотографа 30-40 сантиметров.

"Аж сердце замирает...", "Завораживает", "Круто и страшно одновременно", "Дух захватывает", - вот только несколько комментариев под этим видео.

Для справки, чистота воды озера Байкал поддерживается деятельностью микроскопического рачка эпишуры, который потребляет органику, пропуская воду через свой организм. Толщина льда в конце зимы достигает 1 метра, а в заливах 1.5 - 2 метров. Кроме того, Байкальский лед очень прозрачен, и сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому в воде бурно развиваются планктонные водоросли и насыщают воду кислородом даже зимой.

Фото и виде: Facebook/Евгений Долманов