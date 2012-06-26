Рецидивисты-неудачники устроили догонялки с Росгвардией на Орджоникидзе

Мужчины попались при попытке проникнуть в квартиру с козырька подъезда. Увидев патруль, один попытался убежать, а второй спрятался в подъезде, запрыгнув в него через окно.

Бойцы Росгвардии задержали двух воришек в воскресенье, 29 января, в четыре утра. Для поимки преступников потребовалось два отряда вневедомственной охраны. Около дома 32 на улице Орджоникидзе заметили двух злоумышленников. Мужчины пытались пробраться в чужую квартиру с козырька подъезда.

Завидев служителей закона, воришки перепугались и бросились врассыпную. Один попытался убежать по улице. А второй решил мастерски разбил окно подъезда и скрылся в нем. Бойцы Росгвардии разделились: одни блокировали злоумышленника в подъезде, остальные побежали за его соучастником. Первого нашли на чердаке, второго поймали во дворе дома.

Мужчин доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что они уже имели проблемы с полицией, и ранее были судимы за похожие преступления. Против рецидивистов 23 и 33 лет возбудили уголовное дело.