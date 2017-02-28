На заводе "Электросила" стропальщик неудачно прыгнул с силовой установки

Мужчина оказался в реанимации с рубленой раной голени

Накануне в Петербурге с завода "Электросила" в одну из городских больниц госпитализировали 45-летнего мужчину, который по неосторожности травмировался на производстве.

Как стало известно, сам пострадавший успел рассказать, что 27 февраля около пяти часов вечера на заводе неудачно прыгнул с силовой установки и получил серьезную рубленую рану голени. По данным пресс-службы завода, речь идет о сотруднике подрядной организации, который выполнял стропальные работы.

Из-за массивной кровопотери 45-летний мужчина впал в шоковой состояние и был помещен в реанимацию. Медики борются за его здоровье.

Видео: архив