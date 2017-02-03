На Гражданском закрыли бордель с африканками и ответственным администратором

Очередной притон для занятия проституцией закрыли на Гражданском проспекте. В заведении трудились четыре гетеры, под присмотром администратора и двух охранников.

В Северной столице прикрыли очередной притон с развратными женщинами, обменивающими интимные услуги на деньги. Сотрудники Центра организации применения административного законодательства на этот раз проверили нежилое помещение в обычном доме на Гражданском проспекте. Когда служители закон наведались туда с проверкой, то застали семь человек, занимавших разные должности в притоне.

Например, задержали четверых путан. При этом оказалось, что одна из них приехала в Россию из соседней страны, а еще две – из африканского государства. Всех девушек оторвали от их занятия и отвезли в отделение полиции. Там им раздали протоколы за занятие проституцией.

Но девушки трудились не одни, а под неусыпным контролем администратора и двух охранников. В притоне "мамочка" вела журнал, куда записывали все заработки заведения. Трое сотрудников дома разврата получили протоколы за получение дохода от занятия проституцией.

Троих иностранцев из борделя также привлекли за нарушение правил въезда и пребывания в России. Быт в притоне был устроен крайне просто: клиентов обслуживали на кроватях, между которыми весели шторы.

Фото и видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти