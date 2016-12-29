Прямая трансляция: последний день демонтажа грифонов с Банковского моста

Канал Piter.TV продолжает вести прямую трансляцию одного из главных архитектурных событий этого года. Сегодня Банковский мост покинет последняя пара золотокрылых грифонов.

Сегодня, 17 января, в Петербурге состоится завершение работ по демонтажу четырех статуй грифонов с Банковского моста. С 12 часов дня на переправе в центре города будут работать строители и чиновники КГИОП. Планируется, что последняя пара грифонов покинет свое место и отправится на реставрацию. Канал Piter.TV будет вести прямую трансляцию происходящего. Так, ранее мы уже показывали процедуру снятия золотых крыльев с грифонов, а также демонтаж первой пары мифических существ. Планируется, что окончание работ займет от 2 до 4 часов. Все это время прямую трансляцию можно будет смотреть на главной странице Piter.TV и в разделе "Наши трансляции".

Ранее мы писали, что в лапе грифона на Банковском мосту при демонтаже нашли клад.