В лапе грифона на Банковском мосту при демонтаже нашли клад

Советские, российские и иностранные металлические монеты десятками лет лежали внутри лапы одного из четырех грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно только после демонтажа легендарных статуй.

В Петербурге подошли к концу работы по демонтажу двух первых статуй грифонов с золотыми крыльями на Банковском мосту. Уже к 14 часам дня рабочие сняли памятники с постаментов, разобрали их на части, аккуратно уложили в деревянные коробки и увезли на реставрацию. По данным Piter.TV, в одной из статуй строители и градозащитники обнаружили-таки небольшой денежный клад, о котором накануне ходило так много разговоров.

Речь, впрочем, идет о совершенно скромной сумме, а не о каких-то немыслимых богатствах. Так, в лапах одного из грифонов были обнаружены советские, российские и иностранные монетки. Судя по всему, внутрь скульптуры их бросали туристы через трещины и щели, образовавшиеся на теле грифона со временем. Кроме того, внутри мифического животного были найдены записки с желаниями и тайными посланиями. Впрочем, почти вся бумага истлела и размокла за время пребывания в гигантской статуе. Но историки не исключают, что при более внимательном изучении, эти "письма из прошлого", могут подарить исследователям Петербурга несколько интересных историй.

Канал Piter.TV публикует видео и фото этого "клада". В ближайшее время сумма, найденная в грифоне, будет подсчитана. Сами же статуи отправятся на долгую и дорогостоящую реставрацию, в которой они нуждались уже не один десяток лет. Ранее мы писали, что на Банковском мосту начался демонтаж крылатых львов.

Видео: канал Piter.TV