На Банковском мосту начался демонтаж крылатых львов

Первым делом реставраторы «обескрылили» грифонов: с каждой скульптуры по очереди сняли медные позолоченные крылья и отправили их в мастерскую.

Крылатые львы должны были покинуть свои пьедесталы еще в декабре прошлого года, однако реставраторы долго не могли определить где расположены крепежные элементы грифонов. В итоге часть конструкций разобрали вручную и сняли все позолоченные элементы.

Следующий этап работ – подъем самих львов. Каждая скульптура весит 1,6 тонн и состоит из нескольких элементов. Так что спорхнуть со своих постаментов теперь уже «бескрылые» львы точно не смогут. Подъемные механизмы будут по очереди снимать части скульптур и грузить их на специальную платформу, которая доставит чугунных львов в реставрационную мастерскую.

На время работ по демонтажу грифонов Банковский мост будет закрыт для пешеходного движения.

