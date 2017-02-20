В команде ведущих "Прожекторперисхилтон" возможны изменения

Легендарная программа "Прожекторперисхилтон" возвращается на "Первый канал".

Любимая юмористическая программа миллионов россиян возвращается на телевидение после 5-летнего перерыва. Уже в этом марте "Первый канал" покажет премьерный эфир нового сезона "Прожекторперисхилтон". Сообщается, что первая серия выйдет на экраны в субботу, 4 марта. Впрочем, по другой информации, премьера состоится в пятницу, 3 марта. Судя по всему, как и раньше, импровизационное шоу будет выходить в эфир в вечерний прайм-тайм, после окончания итогового новостного выпуска.

ВИДЕО: "Прожекторперисхилтон" в Петербурге

Самое интересное, что "Первый канал" до сих пор не разглашает информацию о команде ведущих нового сезона. По данным Life, это может означать перестановки в составе четверки комиков, который ни разу не менялся в период с 2008 по 2012 годы. Напомним, что ведущими "Прожекторперисхилтон" традиционно становились Иван Ургант, Александр Цекало, Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков. Впрочем, именно из-за позиции Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова шоу пришлось закрыть: в 2012 году они подписали более выгодные контракты с ТНТ, которые запрещали им появляться на других телевизионных площадках. А продюсеры проекта решили не продолжать комедийное шоу без двух центральных участников.

Впрочем, с недавних пор Сергей Светлаков стал активно "светиться" на "Первом канале". Например, он находится в жюри конкурса "Минута славы". А значит, его участие в "Прожектореперисхилтон" вряд ли можно поставить под сомнение. Понятно, что в эфир выйдут также Иван Ургант и Александр Цекало, которые являются штатными сотрудниками "Первого канала". Определенные сложности есть только с личностью Гарика Мартиросяна. В одном из недавних эфиров "Вечернего Урганта" он заявил, что до сих пор не решил судьбу своего участия в возрожденном телешоу.