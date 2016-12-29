Трагедия в Приморье: 5 летний ребенок погиб от средства для уничтожения тараканов

Вся семья отравилась средством для уничтожения тараканов, 5 летний мальчик скончался

Накануне днем, 19 января, в городе Артем Приморского края сотрудники "скорой помощи", прибывшие на вызов, констатировали смерть 5 летнего мальчика. Остальные члены семьи: отец, мать и 12 летний ребенок, с признаками тяжелого отравления неизвестным веществом госпитализированы в местную больницу.

По факту смерти малолетнего ребенка были проведены доследственные мероприятия. Удалось установить, что отравление произошло после вдыхания паров неизвестного химического вещества. Выяснилось, что накануне 33-летний отец семейства принес с предприятия, где он работал, таблетированную отраву для тараканов. При взаимодействии с воздухом таблетки рассыпались в порошок. От паров исходящих от порошка и произошло столь тяжелое отравление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти малолетнему по неосторожности". Так же проводится проверка на предприятии, где работал отец семейства, выясняется, что за вещество вынес мужчина, и почему оно находилось в свободном доступе.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV