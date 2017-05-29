Мужчина задохнулся во время пожара в автосервисе в Купчине

В шиномонтажном цехе на Южном шоссе произошел пожар. После его тушения нашли тело мужчины, который мог умереть от отравления дымом.

Ночью в понедельник, 29 мая, во Фрунзенском районе произошел пожар в автосервисе. Около 03.21 в МЧС сообщили о возгорании в доме 39 корпус 5 на Южном шоссе. Прибывшие на место спасатели поняли, что огонь охватил шиномонтажку.

Пожар разгорелся и поглощал оборудование и материалы павильона. Всего возгорание составило 20 квадратных метров. На тушение ушло боле двух часов: потушить все удалось только в 05.40 утра.

После тушения пожара начался разбор завалов. Тут-то выяснилось, что ЧП не обошлось без жертв. Около четырех утра в сгоревшем помещении нашли тело мужчины. По предварительным данным, он отравился ядовитым дымом. Причины смерти уточнят специалисты. Для этого останки отправили в морг.

Ранее Piter.tv сообщал, что труп мужчины с разрезанной шеей нашли на месте пожара в Невском районе. Тело нашли в заброшенном цеху электромеханического завода. Скорее всего, преступник решил таким образом скрыть следы преступления.