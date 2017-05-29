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Труп мужчины с разрезанной шеей нашли на месте пожара в Невском районе

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Смерть найденного мужчины явно была насильственной

В заброшенном цеху электромеханического завода, расположенного в Невском районе Петербурга, накануне тушили сильный пожар. В полуразрушенном здании на Глухоозерском шоссе горел строительный мусор.

После того как пожарные закончили тушить огонь, в здании был обнаружен полуобгоревший мужской труп. У погибшего было перерезано горло. Судя по характеру ранений, мужчина был убит. Существует также вероятность того, что неизвестный преступник поджег цех, чтобы скрыть следы преступления.

По виду погибший был бездомным. Предположительно установлено, что это 33-летний Евгений Е. Сейчас в Следственном комитете Петербурга выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

Видео: архив

 

 
Теги: невский район , петербург , пожар , труп , труп после пожара
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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