Суд арестовал предполагаемого организатора террористический ячейки в Петербурге

Районный суд Северной столицы одобрил арест россиянина Магомеда Ахимова, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. Также в СИЗО отправили еще одного подозреваемого по этому делу.

В среду, 28 июня, Кировский районный суд арестовал двух предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России как экстремистская). Подозреваемый в организации исламистской ячейки Магомед Ахимов останется под арестом до 30 июля.

Ахимова и еще одного подозреваемого, гражданина Таджикистана Мирзобарата Мирзошарипова, задержали во вторник. Об их аресте ходатайствовали следователи ФСБ.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что оба задержанных имеют отношение к ячейке международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Дело против организаторов этой группы завели в мае 2014 года. В августе прошлого года удалось арестовать и отправить на 17 лет в тюрьму одного из главарей организации Карима Ибрагимова. Уже осуждено девять участников ячейки.