В Севастополе участникам террористической организации дали 53 года колонии на четверых

Организатор ячейки получил 17 лет лишения свободы.

В Севастополе участникам террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* дали 53 года колонии на четверых. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Решение о признании четырех жителей города виновными в организации деятельности террористической организации вынес Южный военный окружной суд. В ФСБ отметили, что один из участников определял цели и задачи указанной ячейки, а также вел пропагандистскую работу среди населения.

Организатор получил 17 лет лишения свободы. Остальным участникам дали по 12 лет исправительной колонии строгого режима.

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Видео: Telegram / Крым 24

* – запрещенная в РФ террористическая организация