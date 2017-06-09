Пожар на заводе Pozis в Татарстане ликвидирован

Сегодня утром загорелся недавно построенный цех на Зеленодольском заводе Pozis в Татарстане

Сегодня ранним утром загорелся один из недавно построенных цехов на заводе Pozis в Зеленодольском районе.

В 7 часов 20 минут по московскому времени на единый номер экстренных служб поступило сообщение о возгорании на заводе Pozis. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты в 7 часов 40 минут локализовали пожар, а в 7 часов 55 минут полностью ликвидировали возгорание.

На официальном сайте МЧС по республике Татарстан сообщается, что площадь возгорания составляла 60 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлекалось 42 человека, 14 единиц спецтехники. Из них 30 человек и 10 единиц спецтехники от МЧС.

Сообщается, что в результате пожара пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Видео: ВК/ Казань, Главное управление МЧС России по Татарстану