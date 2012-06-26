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Появилось видео задержания наркомана, взявшего в заложники школьницу в Омске

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Ранее судимый рецидивист захватил 13-летнюю школьницу.

 Сегодня в Омске на улице Северная 11, где находилась бабушка и её 13-летняя внучка ворвался неизвестный мужчина в частный дом. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу, а девочка была захвачена в заложники. Преступник требовал передать ему наркотики, при этом угрожая расправой над школьницей. Полицейские вели переговоры и требовали освободить девочку, однако рецидивист не поддавался на уговоры. В один момент преступник потерял бдительность и группа быстрого реагирования обезоруживает и захватывает злоумышленника. На данный момент с бабушкой и её внучкой работают психологи, а преступника допрашивают в участке.

Теги: заложники в омске , новости омск , омск
Категории: Лента новостей Происшествия

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