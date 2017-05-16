Появилось видео страшного ДТП на Мурманском шоссе: двое погибли

На Мурманском шоссе легковое "Рено" столкнулось с "ГАЗелью". В результате аварии водитель и пассажир иномарки погибли. Версии случившегося пока что разнятся.

На Мурманском шоссе под Петербургом случилось смертельное ДТП. Сегодня, 16 мая, в Кировском районе Ленобласти на 89-м километре трассы "Кола" столкнулись грузовая "ГАЗель" и Renault Sandero. В результате аварии женщина-водитель и пассажир-мужчина из иномарки погибли. Водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в ближайшую больницу.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла около 16.40. Один из комментаторов отметил, что виновником трагедии стал 54-летний водитель "ГАЗели". Он якобы выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Рено". После лобового удара иномарку выбросило в кювет. При этом автор комментария представился сотрудником МЧС. По другой версии, "Сандеро" сам вылетел на встречную полосу из-за лопнувшего колеса, где и получил удар от грузовика.

Известно, что погибшей женщине было 25 лет, ее пассажиру-мужчине - 27 лет. В социальных сетях уже появилось видео с места трагедии.

Видео: ДТП И ЧП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВК