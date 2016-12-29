Появилось видео севшего на "брюхо" самолета в Калининграде

При посадке в аэропорту "Храброво" самолет А231 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Москва - Калининград выехал за пределы ВПП

Сегодня, в ночь с 3 его на 4 ое января, в аэропорту "Храброго" города Калининграда самолет компании "Аэрофлот" совершил внештатное приземление.

Самолет А321 совершал рейс Москва (Шереметьево) - Калининград при посадке выехал за пределы взлетно посадочной полосы, после чего у него подломило переднюю стойку шасси. И самолет завершил свое движение на "брюхе".

В результате происшествия пострадавших нет. Все 171 человек, в том числе 4 ребенка, плюс 6 членов экипажа были сняты с воздушного судна. После эвакуации по надувным аварийным трапам за медицинской помощью обратились два человека. У мужчины поднялось давление, у женщины диагностировали ушиб плеча.

Первоочередной задачей для работников аэропорта Храброво является расчистка ВПП, для нормализации работы аэропорта.

Причины и обстоятельства данной аварии выясняются.

Видео:YouTube/TopVideos