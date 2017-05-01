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Вчера, 23:23
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aromanenkova
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Мотоциклист погиб в аварии на Приморском шоссе

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Мотосезон объявлен открытым и первая смертельная авария в этом году произошла в понедельник, 1 мая. На Приморском шоссе байкер погиб после столкновения с легковушкой.

Страшная авария произошла в понедельник, 1 мая, на Приморском шоссе. Между пятью и шестью вечера около поселка Ушково в Приморском районе столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл Suzuki.

К сожалению, не обошлось без погибших. Байкер скончался от полученных травм. Его тело накрыто простыней. Очевидцы рассказывают, что вокруг трупа большая лужа крови. О состоянии водителя иномарки не сообщается.

На месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства трагедии.

Видео: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария , дтп , новости спб , появилось видео , приморское шоссе , происшествия спб
Категории: Происшествия

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