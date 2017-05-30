Жуткое видео из Тобольска: мужчина заживо сгорел в пожаре

В Тюменской области произошел крупный пожар. В результате данного происшествия погиб молодой человек.

На прошлой неделе, 25 мая, в Тобольске дотла выгорела надворная постройка. Судя по всему, инцидент произошел на улице Зеленой. Очевидцы происшествия, заметив огонь и почувствовав запах гари, незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупного пожара удалось запечатлеть на видео.

Предположительно по неустановленным причинам загорелась надворная постройка. Огонь оказался настолько сильным, что с молниеносной скоростью охватил помещение. На кадрах можно заметить, что постройка буквально выгорела дотла.

Известно, что пожар тушили несколько спасательных машин. После ликвидации очага возгорания, специалисты обнаружили в помещении обгоревшее тело 28-летнего мужчины.

В настоящее время детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Подмосковья: дотла сгорели торговые павильоны.

Видео: youtube, Mairen Lusk