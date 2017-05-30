Жуткое видео из Тобольска: мужчина заживо сгорел в пожаре

На прошлой неделе, 25 мая, в Тобольске дотла выгорела надворная постройка. Судя по всему, инцидент произошел на улице Зеленой. Очевидцы происшествия, заметив огонь и почувствовав запах гари, незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупного пожара удалось запечатлеть на видео.
Предположительно по неустановленным причинам загорелась надворная постройка. Огонь оказался настолько сильным, что с молниеносной скоростью охватил помещение. На кадрах можно заметить, что постройка буквально выгорела дотла.
Известно, что пожар тушили несколько спасательных машин. После ликвидации очага возгорания, специалисты обнаружили в помещении обгоревшее тело 28-летнего мужчины.
В настоящее время детали происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из Подмосковья: дотла сгорели торговые павильоны.
Видео: youtube, Mairen Lusk