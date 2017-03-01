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Появилось видео, как парень хотел выбросится из окна ОВД в Москве

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Спасателям удалось отговорить парня от суицида.

 Сегодня в городе Москва, на улице Арбат, молодой парень хотел совершить суицид. На видео видно, как парень забрался на подоконник и пытался совершить прыжок. На место прибыли оперативные службы, она вели переговоры и убеждали его не совершать необдуманных шагов. Спустя время, спасателям удалось отговорить задержанного от такого поступка. Парня подозревали в хранении наркотиков.

Теги: москва , москва арбат , новости москвы , происшествия москвы
Категории: Происшествия Лента новостей

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