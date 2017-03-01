Появилось видео, как парень хотел выбросится из окна ОВД в Москве

Спасателям удалось отговорить парня от суицида.

Сегодня в городе Москва, на улице Арбат, молодой парень хотел совершить суицид. На видео видно, как парень забрался на подоконник и пытался совершить прыжок. На место прибыли оперативные службы, она вели переговоры и убеждали его не совершать необдуманных шагов. Спустя время, спасателям удалось отговорить задержанного от такого поступка. Парня подозревали в хранении наркотиков.